Москва, 16 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной его брата Навафа Аль-Ахмеда.

NOUFAL IBRAHIM/ЕРА/ТАСС Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

«Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — Эмира Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что эмир Наваф Аль-Ахмед по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Глава государства также оценил его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений. Помимо этого, Путин подчеркнул, что Наваф Аль-Ахмед многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене.

В конце телеграммы президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам семьи Ас-Сабах и народу Кувейта.

О смерти эмира Кувейта шейха Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха стало известно 16 декабря. Ему было 86 лет. О смерти эмира сообщил министр по делам канцелярии Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах в эфире гостелевидения.

В конце ноября сообщали, что эмира госпитализировали. Шейх Наваф Аль-Ахмед почувствовал себя плохо. Позднее врачи сообщили, что эмир находится в стабильном состоянии.

Наваф Аль-Ахмед стал шестым эмиром Кувейта в конце сентября 2020 года. Он вступил в должность в возрасте 83 лет.

После смерти Навафа Аль-Ахмеда правительство 16 декабря провозгласило новым эмиром Кувейта наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда Ас-Сабаха, которому 83 года. Наследным принцем его назначил Наваф.