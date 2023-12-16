Эль-Кувейт, 16 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Новым эмиром Кувейта правительство провозгласило наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха, сообщило 16 декабря государственное телевидение.

ТАСС/EPA Шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

«Совет министров назвал наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха эмиром», — сообщило правительство Кувейта в своём заявлении.

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер сегодня утром в возрасте 86 лет. Наследный принц Машааль — брат покойного эмира шейха Навафа. Сейчас ему 83 года.

Наследным принцем Машааля назначил эмир Наваф, когда стал эмиром Кувейта после смерти их старшего брата эмира Сабаха в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, министр Кувейта по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах 16 декабря заявил, что 86-летний эмир шейх Наваф умер.

Эмир 29 ноября плохо себя почувствовал и его госпитализировали. Врачиобследовали главу государства и сообщили, что он находится в стабильном состоянии.