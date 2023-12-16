Эль-Кувейт, 16 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался 16 декабря в возрасте 86 лет, сообщил министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах в эфире гостелевидения.

ТАСС/EPA/NOUFAL IBRAHIM Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

«Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», — сообщил Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

Как сообщало ИА Регнум, Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах 29 ноября рассказал о госпитализации эмира. Шейх Наваф почувствовал себя плохо и ему потребовалась помощь врачей. После обследования врачи сообщили, что эмир находится в стабильном состоянии.

Шейх Наваф стал эмиром в конце сентября 2020 года после смерти Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. В должность он вступил 30 сентября 2020 года, став шестым эмиром Кувейта и старейшим монархом.