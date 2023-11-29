Эль-Кувейт, 29 ноября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В Кувейте госпитализировали главу государства — шейха Навафа аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает его канцелярия. Об этом рассказало информационное агентство KUNA.

EPA/ТАСС Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах сказал, что монарха госпитализировали утром 29 ноября. Он добавил, что глава государства почувствовал недомогание. Также сообщается, что шейх Наваф получает необходимую помощь и проходит медицинское обследование.

«Его высочество госпитализирован сегодня утром после недомогания. Медицинские обследования показали, что состояние его здоровья стабильно», — указано в опубликованном сообщении.

86-летний эмир родился в Кувейте, является потомком правителя Кувейта в 1921–1950 годах шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, в те времена страна ещё находилась под мандатом Великобритании. Также он родственник эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, правившего Кувейтом в 2006–2020 годах.

Шейх Наваф получил образование в привилегированной школе Мубаракия. В 1962 году он стал губернатором провинции Хавалли, находясь на этом посту 16 лет. Также занимал посты главы МВД и минобороны, а после минтруда и замкомандующего Национальной гвардии.

Совет министров Кувейта 29 сентября 2020 года назначил шейха Навафа новым эмиром после смерти Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. На следующий день он вступил в должность, став шестым эмиром Кувейта и старейшим монархом — на тот момент ему было 83 года.

За время правления шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в 2021 году разрешил женщинам нести службу в вооружённых силах, в частности в медицинских и вспомогательных подразделениях в должности младших офицеров и специалистов.