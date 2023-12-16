Москва, 16 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Продолжение попыток форсировать Днепр для ВСУ не имеет никакого смысла с военной точки зрения, так как потом у украинских военных нет никакой возможности продвинуться дальше, заявил 16 декабря «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пройти дальше по территории Херсонской области так, как они заявляют — до Геническа или даже до Крыма, невозможно», — сказал он.

Сальдо рассказал, что лодкам с украинскими военными всё реже удаётся достичь левого берега. Кроме того, бойцы ВСУ оказываются там без тяжёлой техники и вооружений для продвижения, а также без поддержки авиации, добавил губернатор.

При этом, как рассказал глава региона, украинское командование продолжает отправлять бойцов малыми группами на форсирование реки на лодках, несмотря на то, что российские военнослужащие их замечают и топят. Сальдо обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отправлении военнослужащих на верную гибель для медийной привлекательности.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 15 декабря сообщил, что российские бойцы в течение недели пресекли все попытки ВСУ высадить диверсантов на левом берегу Днепра. Он также доложил, что за это время украинская армия потеряла 290 бойцов, 18 автомобилей, 17 лодок и девять артиллерийских орудий.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии сообщил, что российские войска в районе села Крынки в Херсонской области отошли с позиций на несколько метров в лесополосу, чтобы уменьшить риски для своих бойцов. Он добавил, что попытка форсировать Днепр в этом районе выглядит как последняя попытка провести наступление.