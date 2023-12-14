Москва, 14 декабря, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ отошли на несколько метров около населённого пункта Крынки в Херсонской области для сохранения сил. Эту ситуацию он прокомментировал во время прямой линии 14 декабря.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Для того, чтобы сохранить наших ребят и не подвергать их излишнему риску, было принятo решение отойти на несколько метров в лесопосадки», — пояснил президент.

По его мнению, намерение ВСУ (Вооружённых сил Украины) прорваться на левый берег Днепра выглядит как последняя попытка.

«По поводу Крынок. Последняя попытка, на сегодняшний день по крайней мере выглядит как последняя, прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма», — сообщил российский лидер.

Путин добавил, что украинские войска в том месте сосредоточили удар артиллерии по узкому участку береговой линии.

Во время общения с журналистами и ответов на вопросы населения глава государства выразил уверенность в победе России в специальной военной операции.

Он также ответил на вопрос, нужна ли новая волна мобилизации. Она не планируется, так как необходимости в этом на сегодняшний день нет, указал президент.

Путин привёл данные, что благодаря кампании в ряды российской армии приняли около 486 тысяч новобранцев, при этом поток желающих не сокращается. Каждый день 1,5 тыс. человек по всей России подписывают контракт с Минобороны, обратил внимание он.