Москва, 16 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Русском музее в 2024 году пройдут выставки, приуроченные к юбилеям художников Карла Брюллова и Виктора Васнецова. Центральным экспонатом станет показ публике картины кисти Брюллова «Христос во гробе». Об этом 16 декабря рассказала директор музея Алла Манилова на презентации выставочных планов в Министерстве культуры.

РИА Новости/Алексей Даничев «Христос во гробе»/ Карл Брюллов

Руководитель музея назвала Брюллова одним из крупнейших русских гениев и художников, а также напомнила, что он входит в число живописцев, которые входят в мировой шорт-лист.

«Конечно, абсолютной сенсацией будет [показ картины] «Христос во гробе». Впервые увидит [публика]. Мы представим это на выставке. Это сенсация мирового значения. Наша ответственность в том, чтобы это соответствовало юбилею Брюллова», — сказала она.

Выставка под названием «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» состоится в конце 2024 года в Михайловском замке. На ней представят 300 произведений живописи и графики художника из коллекции Русского музея и других ведущих отечественных музеев.

При этом в Русском музее хранится самое значительное собрание Брюллова, включая его главные работы. Произведение удалось вернуть в Россию путём усилий БСБ, таможни и Минкультуры, оно включено в музейный фонд Российской Федерации и передано Русскому музею.

Как сообщало ИА Регнум, в Печорах в Псковской области открыли филиал Русского музея. В музей вернулись шедевры русских художников, среди которых работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова и Василия Поленова.

В Твери 5 мая открылся музей «На тёплой земле», посвящённый творчеству народного художника СССР, почётного гражданина Тверской области Валентина Сидорова.