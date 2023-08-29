Псков, 29 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Печорах Псковской области открыли филиал Русского музея, сообщил 29 августа в Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

Псковская епархия Псково-Печерский монастырь

«Вместе с владыкой Тихоном и директором Русского музея Аллой Маниловой открыли в Печорах филиал Русского музея», — написал глава российского региона.

Первой выставкой музея стала «Коллекция Архимандрита Алипия (Воронова)», которая разместилась на отремонтированных площадях в здании у монастырских стен.

В музей вернулись шедевры русских художников, среди которых работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова и Василия Поленова.

После осмотра композиции митрополит Тихон и Алла Манилова подписали соглашение о реализации проекта по созданию культурно-просветительского выставочного центра «Русский музей. Печоры», добавил Ведерников.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, который отметил в понедельник своё 550-летие, оплотом православия, жемчужиной российской и мировой архитектуры.

Глава государства отметил, что монастырь хранил свет веры в самые тяжёлые для обители годы, а его братия веками укрепляла традиции подвижничества, исключительного трудолюбия и служения.

К юбилею в монастыре провели масштабные ремонтно-реставрационные работы. Капитально отремонтировали нескольких храмов и построек. В самом городе Печоры, построенном некогда вокруг монастыря, возвели гостиницы, магазины, уютные кафе и кофейни. Также здесь действует федеральный молодёжный лагерь «Истоки» с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек. Такой же лагерь строят и для школьников.

Накануне, 28 августа, в старом здании монастырской гостиницы, капитально отремонтированной и полностью оборудованной для музейного экспонирования, открыли выставку картин из собрания архимандрита Алипия.