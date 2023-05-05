Тверь, 5 мая, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Твери сегодня, 5 мая, открылся музей «На тёплой земле», посвящённый творчеству народного художника СССР, почётного гражданина Тверской области Валентина Сидорова. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, торжественное мероприятие состоялось в день 95-летия со дня рождения мастера. Его участниками стали губернатор региона Игорь Руденя, родные, друзья и близкие Валентина Сидорова, академики Российской академии художеств Сергей Оссовский, Татьяна Кочемасова и Любовь Ширшова, народный художник РФ Людмила Юга. Также на мероприятии присутствовали сенатор РФ Людмила Скаковская, депутат Государственной думы РФ Сергей Веремеенко, представители Ассоциации тверских землячеств, Союза художников России и другие почётные гости.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова «На тёплой земле»

Музей «На тёплой земле» создан по инициативе губернатора Игоря Рудени. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим мастером. «Сегодня важный день для Тверской области, всей России. Валентин Михайлович — великий гражданин страны, который воспевал нашу историю, духовность русского народа. Это было большое счастье — лично общаться с художником. На одной из выставок мы обсуждали с Валентином Михайловичем идею создания на его родной земле музея, которому он хотел передать своё наследие. Название музея — «На тёплой земле» — эпиграф ко всему, что создавал Валентин Михайлович. Уверен, каждый в его произведениях найдёт и увидит что-то своё, связанное с Родиной», — сказал Игорь Руденя.

Валентин Сидоров. На тёплой земле

«Валентин Сидоров — это легенда советского и российского искусства, человек, который оставил огромный след в отечественной культуре. Здесь собраны одни из самых значимых его работ. Открытие музея — большая веха в масштабе Верхневолжья и всей страны», — подчеркнул Сергей Оссовский.

«Валентин Михайлович с большим энтузиазмом поддержал идею создания в Твери музея живописи, — рассказала искусствовед, помощник художника Зоя Андрусенко. — Мы с Валентином Михайловичем посещали это здание ещё при его жизни. Он несколько месяцев в мастерской раскладывал репродукции картин, думал над будущей экспозицией».

Как отметил внук художника Валентин Горшков, в итоге музей получился именно таким, каким хотел его видеть Валентин Сидоров. В апреле 2023 года родственники художника передали 90 полотен мастера. Это творческое наследие живописца, включающее произведения начиная с середины 40-х годов ХХ столетия. Ранее, в марте 2023 года, в Тверской областной галерее состоялась торжественная церемония передачи Верхневолжью картин художника «На тёплой земле» и «Тёплый вечер апреля» от мецената, почётного члена РАХ Владимира Некрасова.

Музей расположен в центре Твери, в историческом здании, построенном по проекту знаменитого архитектора Карла Росси. В главном холле установлен бронзовый бюст Валентина Сидорова. Автор работы — советский и российский скульптор Михаил Переяславец. В создании экспозиции музея участвовали известные российские деятели — художник Николай Колупаев, скульптор Иван Коржев.

Всего в музее пять тематических залов. В первом представлено девять произведений Валентина Сидорова, включая картину «На тёплой земле». Второй зал — самый большой по наполнению: здесь размещены 23 произведения. Доминантой стало полотно «Под августовские росы» (2020 год). Третий зал (каминный) объединяет пейзажи и натюрморты. Четвёртый зал посвящён теме Великой Отечественной войны, пятый — теме детства.

В отдельно стоящем здании, флигеле, расположен шестой зал музея. В нём демонстрируются 13 полотен автора. Одно из самых примечательных — «Тверские просторы» (2007 год). В стадии формирования находится экспозиция в мезонине здания. На данный момент здесь размещено 11 произведений. Здесь же будет представлена библиотека Валентина Сидорова. В фонд музея вошли не только живописные полотна, но и фотоматериалы, историческая видеосъемка, книги, документы, коллекция вещей, собранных лично Валентином Сидоровым: старинные деревенские прялки и утварь. Также это чертежи и обмеры, сделанные во время реставрационных работ в здании. Таким образом, посетители смогут узнать об уникальной архитектуре комплекса и о деятельности в Твери Карло Росси.

На первом этапе музей будет открыт для посещения организованными группами. Кроме того, в музее планируется проведение лекций, мастер-классов и других мероприятий. Предусмотрено создание интернет-ресурса, на базе которого можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией.

Валентин Сидоров. Начало весны

Валентин Михайлович Сидоров был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Валентин Сидоров — лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, Государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М. А. Шолохова. Валентин Михайлович родился в деревне Сорокопенье Конаковского района, здесь провёл детство и начал свой творческий путь. В 2018 году Валентин Сидоров отмечал свой 90-летний юбилей в Тверской области, на знаменитой Академической даче под Вышним Волочком, художественным руководителем которой он был в 1960–1966 годах. В Коровино, родной деревне матери, Валентин Михайлович построил часовню в память об односельчанах, защищавших Родину в Великую Отечественную войну.

За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году Губернатор Игорь Руденя наградил художника знаком «Во благо земли Тверской». Живописец ушёл из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.