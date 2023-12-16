Москва, 16 декабря, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что узнал от друзей, что его песню «Встанем» поставили на заседании Совета Федерации. Об этом исполнитель сообщил в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

Известия/ Сергей Лантюхов Певец SHAMAN

Весной 2022 года «Встанем» поставили во время пленарного заседания Совфеда.

«Узнал я о том, что она прозвучала в Совете Федерации от знакомых, которые также в интернете присылали мне это видео», — сказал SHAMAN.

Самый популярный певец России 2023 года, по опросу ВЦИОМ, отметил, что это стало достаточно громким событием, так как это не в традициях Совфеда. Правила, ведь на то и правила, чтобы их иногда можно было нарушать, отметил певец, подмигнув.

По словам Дронова, трек «Встанем» стал локомотивом в его творчестве. Как пояснил исполнитель, с этой песни всё и началось. Уже позднее он выпустил песню «Я русский».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре SHAMAN приостановил тур по Сибири после встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Певец сообщил, что декабрьские концерты в Томске и Новосибирске по техническим причинам не состоятся.

Дронов 13 декабря выступил в Совете Федерации, где отмечали 30-летие создания верхней палаты парламента. На концерте он преклонил колено перед Матвиенко и вручил ей букет роз.

До этого, в ноябре Матвиенко заявила, что с удовольствием посмотрела концерт Дронова на выставке-форуме «Россия». По её словам, именно за такими артистами будущее России.