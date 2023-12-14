Москва, 14 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) приостановил тур по Сибири после встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Bulkin Sergey/Global Look Press SHAMAN (Ярослав Дронов)

«К моему большому сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся», — написал исполнитель в своём Telegram-канале.

При этом SHAMAN отметил, что его турне «Я русский» продолжается. Он добавил, что тур постоянно дополняется новыми датами и городами.

Певец планировал дать два концерта в Новосибирске (14–15 ноября), и концерт в Томске (16 декабря). При этом сообщается, что концерты в Новосибирске перенесли на январь 2024 года, а в Томске — отменили совсем. В рамках турне у исполнителя намечены выступления в Москве, Калуге, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Астрахани, Перми, Нижнем Тагиле, Тюмени, Кургане и Омске.

Ярослав Дронов выступил 13 декабря в Совете Федерации, где отмечали 30-летие создания верхней палаты парламента. На концерте SHAMAN преклонил колено перед Валентиной Матвиенко и вручил ей букет роз.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря певец SHAMAN проиграл музыкальную битву преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной на шоу «Перепой звезду». Все пятеро звёздных судей проекта, а именно Пётр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева, присудили ей победу в музыкальном поединке.

Ранее россияне назвали самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева.