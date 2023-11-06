Москва, 6 ноября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с удовольствием посмотрела концерт Shaman (Ярослава Дронова), который выступил в рамках Международной выставки-форума «Россия». По её словам, именно за такими артистами будущее России. Об этом Матвиенко сообщила в ходе марафона «Знание. Первые», выступая с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

ТАСС/ EPA/MAXIM SHIPENKOV Певец Shaman

«Будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для неё моменты, не за теми, кто погнался за западными гривенниками и дешёвыми аплодисментами, а именно за такими, как Shaman. Настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны. И, конечно, будущее за такой молодежью», — заявила спикер Совфеда, добавив, что с огромным удовольствием посмотрела концерт певца Shaman, который прошёл 4 ноября, в День народного единства.

При этом Матвиенко обратила внимание на то, что на концерте царила особая атмосфера, когда многотысячная аудитория молодёжи вместе с артистом искренне, честно пела песни о России, гимн России.

«Вот если кто-то посмеет сказать, что у нас молодёжь какая-то не такая, значит, он будет подвергнут остракизму. У нас молодёжь замечательная. И это не комплимент вам, это констатация факта», — заявила Матвиенко.

Как передавало ИА Регнум, Международную выставку-форум «Россия» в первый день работы посетили более 190 тысяч человек. Выставка открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд. В первый день выставки прошёл масштабный флешмоб, участники которого станцевали сразу на десяти площадках ВДНХ. Старт праздника дали в 10:00 перед входом на ВДНХ у «Живой карты России». Посетители смогли попробовать блюда кухонь народов России на гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса».

Вечером на площадке выставки-форума состоялось электронное и симфоническое музыкальное шоу «Портал в будущее». На открытии выступил российский певец Shaman (Ярослав Дронов), а также Лариса Долина, Никола Мельников, Юлианна Караулова, Хибла Герзмава, Наталья Подольская, Маша Шейх.