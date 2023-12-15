Санкт-Петербург, 15 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подтвердил, что виртуального «двойника» президента России Владимира Путина, задавшего ему вопрос в ходе прямой линии, создал студент этого вуза, сообщило 15 декабря «РИА Новости».

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«Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учёбе», — рассказали журналистам.

В вузе подчеркнули, что университет не помогал студенту готовить вопрос. Также в СПбГУ заявили, что гордятся своим выпускниками, а президента считают главным из них.

«Владимир Владимирович Путин — человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть», — подчеркнули в университете.

Как сообщало ИА Регнум, автор вопроса Путину от «двойника», сгенерированного нейросетью, подписался как студент СПбГУ. Он спросил, есть ли у президента двойники. Российский лидер ответил, что быть похожим на него и говорить его голосом может лишь один человек — он сам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, рассказал, что президент не знал заранее, о чём его спросит двойник, а потом ответ был спонтанным. В октябре официальный представитель Кремля назвал абсурдными сообщения, будто у российского лидера есть двойники.