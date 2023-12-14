Москва, 14 декабря, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путинане предупреждали о возможном вопросе о двойнике на большой пресс-конференции главы государства 14 декабря. Об этом заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Путин не знал, что его двойник спросит про двойников, ответ президента был экспромтом», — сообщил Telegram-каналу SHOT представитель Кремля.

Так, во время совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент ответил на вопрос «двойника», созданного нейросетью, о наличии у российского лидера реальных двойников. Вопрос Путину адресовал студент из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

В ответ на это президент назвал виртуального двойника из СПбГУ своим «первым двойником». При этом Путин отметил, быть похожим на него и говорить его голосом может только один человек — это он сам.

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Как сообщало ИА Регнум, представитель Кремля 4 ноября ответил на вопрос о «двойниках» российского лидера. Он подчеркнул, что Путин был и остаётся единственным настоящим. До этого, в сентябре, Песков назвал абсурдной информацию о якобы наличии двойников президента и подчеркнул, что подобные заявления относятся к категории информационных «уток».