Москва, 15 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Железные дороги в России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия. Об этом 15 декабря заявил президент Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия», — сказал российский лидер.

Президент также отметил, что российские железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении.

Глава государства также заявил, что пассажиропоток в Крым уверенно растёт. Как отметил президент, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные провозки по линии ОПК.

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