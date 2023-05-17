* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 мая, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и режиссёра Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Оба фигуранта объявлены в розыск. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Продюсер Александр Роднянский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал представитель суда.

Заседания прошли 27 апреля. В отношении Вырыпаева решение вступило в силу. Защита Роднянского подала апелляционную жалобу, дату её рассмотрения пока не назначили.

Сергей Пятаков/РИА Новости Иван Вырыпаев

Роднянскому и Вырыпаеву грозит наказание в виде выплаты штрафа до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет.

В октябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Александра Роднянского в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Вырыпаев с 2014 года проживает и работает на территории Польши, а в мае прошлого года отказался от российского гражданства, получив польский паспорт.

В марте в Ярославле отменил показ спектакля по пьесе Вырыпаева из-за его отношения к событиям на Украине. Он заявил незадолго до этого о намерении отправлять свой гонорар в «фонды помощи Украине».