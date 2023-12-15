Пекин, 15 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Китай ценит позитивную позицию президента России Владимира Путина по сотрудничеству с Китаем. Об этом 15 декабря заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их», — сказала она, комментируя заявления Путина об отношениях России и Китая.

Дипломат отметила, что под руководством лидеров двух стран российско-китайские отношения продолжают стабильно развиваться, что принесло большую пользу народам обоих государств и содействовало общему развитию и прогрессу во всём мире.

«Обе страны всегда придерживались принципов неприсоединения, отказа от конфронтации и ненаправленности против других стран», — добавила Мао Нин.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции назвал уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким. Глава государства отметил, что товарооборот между двумя странами достигнет более $200 млрд долларов и это будет рост 30% по сравнению с 2022 годом. Президент также назвал отношения России и Китая одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Путин 17 ноября на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге отметил, что российско-китайские отношения носят уникальный характер. Он уточнил, что в истории двух государств отношения никогда не достигали такой высоты и такого качества, как сейчас.