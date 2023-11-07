Донецк, 7 ноября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Два человека пострадали в маршрутном такси при обстреле украинскими войсками центра Донецка. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 7 ноября в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

Он уточнил, что вечером в Ворошиловском районе Донецка под обстрел попало маршрутное такси № 20. Ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Украинские войска использовали для обстрела РСЗО HIMARS. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, один из снарядов попал в здание управления труда и социальной защиты населения. В Будённовском районе города ранен мирный житель. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медучреждение.