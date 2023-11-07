Донецк, 8 ноября, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Количество раненых в результате обстрела маршрутного автобуса в Донецке возросло до четырёх человек, сообщило 7 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Так, в маршрутном такси ранения получили три женщины и один мужчина при обстреле Калининского района Донецка.

В Буденновском районе города от обстрелов пострадали двое мужчин. Также повреждено здание Центральной городской клинической больницы № 16 и 13 многоквартирных домов.

В Советском районе были ранены две женщины.

В Киевском районе Донецка зафиксировали прямое попадание снаряда с последующим возгоранием в склад готовой продукции по улице Гаражной.

В Никитовском районе Горловки в результате обстрелов обесточены 28 трансформаторных подстанций, пять котельных, две школы, два детских сада, одна больница, без энергоснабжения остались 4450 абонентов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию о двоих пострадавших в маршрутном такси № 20 в результате обстрела ВСУ. Известно, что ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир.

Согласно заявлению первого зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку. Оно должно состояться 8 ноября в 23:00 по московскому времени.

В минздраве ДНР 7 ноября подтвердили, что в результате обстрелов центра Донецка украинскими боевиками пострадали трое сотрудников бригады скорой медпомощи. В городе продолжается спасательная операция, под завалами ещё находятся люди.