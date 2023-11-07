Донецк, 7 ноября, 2023, 22:46 — ИА Регнум. В результате обстрелов центра Донецка украинскими боевиками пострадали трое сотрудников бригады скорой медпомощи, сообщил 7 ноября министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«К сожалению, сегодня при обстреле пострадали три сотрудника бригады скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшим», — сказал он ТАСС, добавив, что им оказывается медпомощь.

В оперативных службах пока не располагают точными данными о количестве погибших и пострадавших при обстреле Донецка. В городе продолжается спасательная операция, под завалами ещё находятся люди.

Как передавало ИА Регнум, в течение 7 ноября ВСУ неоднократно обстреливали Донецк. В результате ударов по Ворошиловскому району города произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, были обрушены перекрытия, погибли шесть человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Затем под обстрел со стороны украинских войск попал автобус с пассажирами. Пострадали два человека — ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир.

Также под огнём ВСУ в Донецке оказались Ворошиловский и Киевский районы. Из-за обрыва контактного провода на одном из участков города встали трамваи. Украинский снаряд попал в склад на улице Гаражной, вспыхнул пожар.

Огонь по Ворошиловскому району Донецка ВСУ открывали в 16:25, 16:40 и 18:27 с позиций у города Селидово, расположенного северо-западнее. Стреляли из РСЗО HIMARS осколочными ракетами М-31, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

Кроме того, под мощным обстрелом украинских боевиков вечером 7 ноября оказался Буденновский район Донецка. Один из снарядов упал на территории жилого дома.