Москва, 15 декабря, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили из самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» танк ВСУ, а также две боевые машины пехоты (БМП) и живую силу противника на купянском направлении, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Речь идёт об украинской бронегруппе, которую удалось выявить разведчикам Вооружённых сил РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом силы противника пытались использовать рельеф местности, чтобы внезапно выйти на линию боевого соприкосновения.

Разведгруппа передала координаты целей, по которым ударили из САУ «Акация».

«Цели пришли, но расчеты всегда находятся на дежурстве. Расчет БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности», — рассказал командир расчета с позывным Ока, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ столкнулись со сложностями на пяти направлениях спецоперации: купянском, краснолиманском, артёмовском, марьинском и авдеевском. Она уточнила, что ранее российские войска действовали на этих направлениях с разной степенью интенсивности, но в настоящее время Вооружённые силы России активизировались повсюду.

14 декабря стало известно, что ВС РФ нанесли подразделению украинской армии поражение в районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР). В Минобороны России заявили, что ВСУ лишились за сутки на южнодонецком направлении до 90 военных убитыми и ранеными. Кроме того, они потеряли два пикапа.