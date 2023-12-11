Киев, 11 декабря, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями на нескольких направлениях в зоне боевых действий. Об этом в Telegram-канале написала бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это купянское, лиманское, бахмутское, марьинское и авдеевское направления. По всем направлениям ситуация напряжённая», — заявила Маляр.

Она добавила, что раньше российские военные действовали на этих направлениях с разной степенью интенсивности, однако теперь они активизировались везде.

Как сообщало 9 декабря ИА Регнум, конфликт на Украине переходит в новую фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры. Китайское издание Global Times предположило, что новое контрнаступление маловероятно по причине огромных финансовых, физических и стратегических издержек, и добавило, что скоро откроется «окно» для возобновления мирных переговоров.

Киевские власти с начала июня 2023 года проводят так называемое контрнаступление. Оно затрагивает несколько направлений, где на южнодонецком, артёмовском и запорожском ВСУ безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи. В боевых действиях задействованы подготовленные НАТО бригады, вооружённые зарубежной техникой.

Согласно информации министра обороны России Сергея Шойгу, за полгода контрнаступления Киев потерял более 125 тыс. человек, а также свыше 16 тыс. единиц вооружения.

Тогда же он заявил о снижении потенциала ВСУ из-за эффективности российских Вооружённых сил, которые наносят противнику мощное огневое поражение, значительно снижая боевые возможности ВСУ. Шойгу подчеркнул, что тотальная мобилизация на Украине и поставки вооружения со стороны Запада «не изменили и не изменят ситуацию», но становятся показателем отчаяния и только увеличивают потери ВСУ.