Мелитополь, 15 декабря, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Всего пятеро украинских военных из сорока восьми выжили в отряде ВСУ после трех дней попыток пойти в контрнаступление в районе села Работино в Запорожской области, сообщил журналистам попавший в плен к российским бойцам представитель Вооружённых сил Украины Иван Матвиенко, который прошёл подготовку на базе НАТО в Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на штурм отправлялись сразу три группы из восьми человек.

«Отправили три «восьмерки», двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — «двухсотые» [погибшие]. Через пару дней отправили ещё три группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек «трехсотых» [раненые], остальные — «двухсотые», — сказал военнопленный в беседе с «РИА Новости».

Матвиенко отметил, что перед боевыми действиями его подразделение проходило подготовку только один месяц. При этом в атаку украинских военных бросили без проведения предварительной разведки.

Он уточнил, что со всей роты, в которую обычно входит до 250 бойцов, после этих попыток штурма осталось в строю около 40 человек. Кроме того, по оценкам Матвиенко, за все три месяца нахождения на передовой, с августа по октябрь, от роты ВСУ, которую обучили в Британии, в живых осталось не больше 10 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Минобороны России обнародовало рассказ украинского военнопленного Николая Бондоренко, который посоветовал всем бойцам ВСУ садиться в тюрьму и не идти на фронт.

14 декабря стало известно, что российские десантники зачистили опорный пункт украинской армии около Работино. Бойцы подошли к позициям противника и открыли огонь по вражеской пехоте, а также забросали военнослужащих ВСУ гранатами.

В ходе атаки на опорный пункт украинская сторона потеряла большое количество живой силы.