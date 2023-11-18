Пленный боец ВСУ посоветовал украинцам садиться в тюрьму, а не служить
Москва, 18 ноября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Николай Бондоренко посоветовал бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ) садиться в тюрьму и не идти на фронт, сообщили 18 ноября в Минобороны России.
«Или сядешь сказали, или иди служить», — рассказал военнопленный.
По мнению пленного, лучше сесть в тюрьму, чем идти на фронт.
Как сообщало 17 ноября ИА Регнум, украинский пулемётчик Николай Ягорницкий воспользовался специальным Telegram-аккаунтом, чтобы добровольно сдаться в плен российским войскам. Он рассказал, что связался с российскими бойцами, и те помогли ему безопасно добраться до позиций и сдаться в плен.
Другой украинский военнопленный рассказал, как за десять минут прошёл медкомиссию и попал в военную учебную часть в Житомире. По его словам, в учебной части большую часть времени новобранцы ходили в наряды, убирали территорию. Тем временем украинские офицеры занимались денежными поборами.