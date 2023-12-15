Вашингтон, 15 декабря, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Освобождение американских граждан, которые находятся под арестом в РФ, может стать первым шагом к возобновлению переговоров между Россией и США, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Так он оценил итоги пресс-конференции российского президента Владимира Путина. В ходе общения с журналистами глава государства сообщил о готовности Москвы выстраивать отношения с Вашингтоном.

Миллер считает, что Россия могла бы начать с освобождения граждан США, которые задержаны и заключены под стражу на российской территории. Именно это, по словам представителя Госдепа, якобы станет сигналом готовности РФ к диалогу.

Он добавил, что такой же подход России следует реализовывать и по отношению к другим западным странам.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле. Вместе с тем он подчеркнул, что в будущем диалог двух стран придётся возобновить, поскольку обе они несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность.

16 ноября в МИД РФ отметили, что российско-американские отношения достигли глубочайшего кризиса и могут окончательно разорваться в любой момент. Ведомство возложило ответственность за этот процесс на США, которые демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на организацию смуты в России.