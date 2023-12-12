Киев, 12 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Украина может оказаться на грани выживания в случае, если Евросоюз не сможет принять решение о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, её слова 12 декабря привела газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, если страны ЕС не смогут согласовать выделение Украине 50 млрд евро, они могут принять промежуточное решение.

Стефанишина уточнила, что такой вариант развития событий оставит Украину «на грань выживания с нулевой (финансовой) предсказуемостью на целый год».

Киев пока не получил никаких заверений того, что получит дополнительную помощь от ЕС в той или иной форме, при этом любой другой вариант угрожает стабильности Украины, отметила украинский вице-премьер.

Она добавила, что неспособность ЕС согласовать пакет помощи Украине и начать переговоры по членству страны в сообществе в Киеве будут рассматривать как «провал всего ЕС».

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря портал Euractiv сообщил, что начало переговоров о возможности вступления Украины в ЕС могут перенести на март 2024 года, если Венгрия на декабрьском саммите не даст согласия. По данным репортёров, из-за позиции Будапешта под вопросом также оказалось выделение Киеву финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Политолог, глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо 8 декабря заявил ИА Регнум, что есть как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи Запада Киеву. Первым из них он назвал то, что западные страны уже много потратили на украинское противостояние, вторым — то, что финансирование Украины вылилось во внутриполитический дисбаланс внутри западных стран, и третьим — понимание западными странами того, что они проиграли России после провала контрнаступления ВСУ.