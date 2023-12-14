Бухарест, 14 декабря, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Обнаруженные в уезде Тулча новые фрагменты беспилотника стали поводом для вызова в румынское министерство иностранных дел посла России в Бухаресте. Об этом сообщила пресс-служба министерства 14 декабря.

Антон Денисов/РИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве выразили протест из-за инцидента с обнаруженным на границе беспилотником, назвав это «неконтролируемым крушением». Там уточнили, что дрон нашли в ночь с 13 на 14 декабря неподалёку от города Гринду после якобы имевшей место ночной атаки на украинскую портовую инфраструктуру. В МИД это назвали нарушением воздушного пространства Румынии.

«Министерство иностранных дел информировало и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Также МИД вызовет главу дипмиссии РФ», — пообещали в министерстве.

Как сообщало 13 сентября ИА Регнум, министерство иностранных дел Румынии пообещало вызвать посла России Валерия Кузьмина и выразить ему протест. В качестве причины там назвали обнаруженные обломки беспилотника

В начале сентября этого года украинские власти сообщили о падении на румынской территории обломков российского БПЛА, но в Румынии это опровергали, отмечая, что контролируют свои границы.

Румынское минобороны 7 сентября заявило, что нашло обломки, по предварительной информации, российского беспилотника. Через три дня установили ещё одну группу обломков. После этого советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД страны пребывания и выразили протест из-за якобы нарушения воздушного пространства Румынии.