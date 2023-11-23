Москва, 23 ноября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В Москве 23 ноября состоялось торжественное открытие слёта волонтёров из новых регионов России. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Официальный Telegram-канал Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

В мероприятии, которое прошло в Музее Победы на Поклонной горе, приняли участие 100 представителей добровольческого движения Донбасса и Новороссии. Своё приветственное слово участникам слёта направил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Вы — хранители памяти и опора современной России. Благодарю вас за готовность и умение вести за собой других на благо сильной и процветающей России. Желаю новых достижений, насыщенной просветительской и культурной программы в столице нашей Родины», — обратился к участникам форума чиновник.

Кириенко добавил, что на мероприятии собрались «лучшие добровольцы» сферы сохранения исторической памяти из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также отметил работу молодых людей по организации просветительских патриотических мероприятий для молодёжи, а также их шефство над Саур-Могилой и вручение Георгиевских лент в новых субъектах.

К участникам слёта обратился и ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук.

«Уже в названии движения «Волонтёры Победы» есть глубокий смысл, задача, которая должна быть выполнена, — это Победа. Нужно стремиться к этой Победе везде — на фронте и в тылу. Поэтому вам, волонтёрам, хочу пожелать держать курс исключительно на победу», — заявил ветеран.

Мероприятие завершилось исполнением волонтёрами песни «Флаг моего государства» вместе с заслуженным артистом России Денисом Майдановым.

В ходе мероприятия молодые люди приняли участие в культурной и образовательной программе. Сообщается, что участники уже посетили Музей Победы и экспозицию «Подвиг народа». После слёта представители движения отправились на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в Нижнем Новгороде стартовал Международный форум волонтёров Победы. Тогда 200 лучших добровольцев в возрасте от 18 лет обсудили вопросы патриотизма, любви к Родине, гордости за достижения страны, специальной военной операции, поддержки участников СВО и сохранения памяти о подвигах современных героев, культурной идентичности, лидерства, компетенций добровольцев и их личностное развитие.

Также участники форума разработали форматы мероприятий, посвящённых юбилейным датам по освобождению оккупированных нацистами территорий Советского Союза и европейских стран в 1944 году и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.