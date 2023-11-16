Москва, 16 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею создания в Донецке аллеи в честь волонтёров, в том числе погибших. Об этом он заявил 16 ноября.

Николай Тришин/ТАСС

«Товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой, по сути отстаивали интересы нашей родины. Вне зависимости от того, биография их завершилась госнаградами или они что-то сделали полезного, но наград не получили, поэтому и в память о погибших, и чествуя живых, я думаю, что это было бы правильно», — сказал он на торжественном мероприятии к 18-летию «Молодой гвардии».

Медведев пожелал, чтобы аллея осталась навсегда, и отметил, что можно ничего не ждать и начать её создание прямо сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, около 165 тыс. россиян в возрасте от 55 лет и старше поучаствовали в волонтёрской деятельности в 2022 году. В регионах страны появились новые проекты для вовлечения людей старшего возраста в общественную жизнь и добровольческую деятельность. Применяя знания и умения на пользу другим, «серебряные» добровольцы продлевают собственную жизнь, делая её насыщеннее.

Волонтёры Победы помогли провести Главный военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля. В сотне добровольцев оказались финалисты конкурса «Послы Победы. Ленинград». Волонтёры ежегодно помогают в проведении парада Победы на 9 Мая в Москве и в других памятных мероприятиях. В 2022 году движение при поддержке Минобороны начало традицию помощи и в параде в День ВМФ.