Москва, 5 декабря, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством РФ будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер выразил согласие с тем, что нельзя оставлять без внимания русофобные выпады, необходимы корректировки в отношениях с такими странами.

«Требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Здесь нужны какие-то системные меры. Давайте вместе подумаем, как реагировать на то, что происходит», — сказал Путин на встрече 4 декабря с членами СПЧ.

По заверению президента, будут сформулированы подходы к этим процессам.

«Не думаю, что счастье придёт в дом к тем, кто проводит такую политику», — резюмировал глава государства, имея ввиду страны, проявляющие недружественное и дискриминирующее отношение к гражданам России, проживающим на их территории.

Как сообщало ИА Регнум, западные политики своими действиями демонстрируют ангажированность и русофобию, деградация института политики продолжается, заявил 4 декабря Владимир Путин.

В западных столицах проявления русофобии не просто не замечают, но даже поощряют те страны, «которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», отметил глава государства.

Президент на заседании Всемирного русского народного собора заявил, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.