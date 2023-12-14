Москва, 14 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Региональные экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ являются одними из самых ярких и интересных для посетителей. Об этом 14 декабря президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ

«Что касается регионов и выставки («Россия». — Прим. ред.), региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДХН, наверно, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей», — сказал Путин.

Также Путин добавил, что постарается посетить региональные выставки на ВДНХ в будущем.

Как передавало ИА Регнум, Путин 4 декабря впервые посетил выставку «Россия», которая работает на ВДНХ с 4 ноября. Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвящённые выдающимся деятелям науки и культуры, а также осмотрел «Аллею славы» спортсменов.

Кроме того, Путин посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», где представлены инсталляции, которые рассказывают о современных достижениях промышленности в регионах. Помимо этого, российский лидер осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.