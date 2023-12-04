Москва, 4 декабря, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ 4 декабря осмотрел «Аллею славы», на которой представлены золотые медали как символы больших побед российских спортсменов.

kremlin.ru

Экспозицию главе государства показали двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и 10-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

Официальная церемония открытия аллеи состоится 5 декабря. Чемпионы лично примут участие в церемонии открытия и заложат в экспозицию свои награды.

Как передавало ИА Регнум, президент России 4 декабря впервые посетил выставку «Россия», которая работает на ВДНХ с 4 ноября.

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Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он прогулялся по залу «Патриотизм», осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвящённые выдающимся деятелям науки и культуры.

Также Путин посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», где представлены инсталляции, которые рассказывают о современных достижениях промышленности в регионах. Помимо этого, российский лидер осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года, гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций, а также открыты 13 экскурсионных маршрутов.

По данным организаторов, посещаемость выставки-форума «Россия» побила рекорд. Только в первый день работы её посетили более 190 тысяч человек.