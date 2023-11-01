Москва, 1 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Опытный образец нового российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М, построенный в филиале ПАО «Ил» — ВАСО (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха»), успешно провёл первый испытательный полёт. Об этом 1 ноября заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова процитировала пресс-служба правительства.

Пресс-служба правительства России Первый испытательный полет самолёта Ил-96-400М

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96–300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — сказал он.

Мантуров отметил, что, благодаря использованию современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, созданного на российских компонентах, повысится безопасность и надёжность полётов.

Пресс-служба правительства России Первый испытательный полет самолёта Ил-96-400М

Глава Минпромторга уточнил, что в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах нового воздушного судна используются решения, которые обеспечивают эффективность его эксплуатации.

Испытательный полёт проходил со скоростью до 390 км/ч на высотах до двух тысяч метров и продолжался 26 минут.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что первый полёт российского импортозамещённого самолёта МС-21 должен состояться до конца текущего года. Он уточнил, что второй полёт планируется провести в первом квартале 2024 года.

Мантуров 13 июня заявил, что Россия занимается разработкой собственного дальнемагистрального самолёта. По словам министра, создание этого воздушного судна планируют завершить в период с 2028 по 2030 год. Глава Минпромторга добавил, что работы по созданию такого аппарата вели с партнёрами из Китая и совместная разработка продолжится.