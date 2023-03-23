Москва, 23 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Россия планирует с 2026 года выпускать более ста российских самолётов различных модификаций в год. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Планируем выйти на выпуск более ста российских самолётов различных модификаций в год», — отметил глава правительства, добавив, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты.

По словам премьера, теперь главное не снижать набранные темпы, в частности по модернизации производственных линий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в течение трёх ближайших месяцев должен состояться полёт обновлённого самолёта SSJ100 с отечественными двигателями. Премьер отметил, что в 2022 году были полностью закончены аэродинамические испытания лайнера. Ранее также состоялись успешные лётные испытания опытных образцов регионального воздушного судна Ил-114 и лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал».

В России в марте также началась разработка противолодочного самолёта на замену советским Ил-38. Воздушное судно получит современное бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений. Этот самолёт построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.