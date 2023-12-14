Москва, 14 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил о невозможности миропорядка, основанного на правилах, так как они меняются каждую минуту.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

«Правила меняются каждый день в зависимости от политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит», — заявил глава государства.

Говоря о том, как на это повлиять, Путин заявил, что изменить ситуацию смогут общие усилия мировых государств, которые хотят жить не по «неписанным правилам», а по правилам основополагающих документов, к которым относится Устав ООН.

«Тех, кто никому ничего не навязывает, не организовывает никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития», — сказал президент.

Как подчеркнул российский лидер, именно формированию справедливого миропорядка будет посвящена работа России в качестве председателя объединения БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум 15 октября, Путин заявил, что многополярный мир формируется сам по себе, с ростом потенциала многих государств. Российский лидер отметил, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира. По словам Путина, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. перед этим он отметил, что те, кто будет этому препятствовать, проиграют.