Пекин, 15 октября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. В мире многополярность создаётся сама по себе, связано это с ростом потенциала многих государств, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Многополярный мир создаётся сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира. По словам Путина, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России заявил о проигрыше тех, кто будет препятствовать тренду на многополярность мира. С этим ничего не поделаешь, иначе противники многополярности столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, добавил Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что западные чиновники и политики начинают признавать необратимый процесс формирования многополярного мира. В частности, об окончании западной гегемонии неоднократно рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон, напомнил министр. Лавров отметил, что укрепление многополярности является «магистральной тенденцией» в развитии и становлении нового современного миропорядка.