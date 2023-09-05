Москва, 5 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. У Чукотки, Якутии и Магаданской области есть огромные возможности, в том числе в сфере туризма. Поэтому необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства. Об этом 5 сентября а совещании по развитию дальневосточных городов заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий. Вместе с тем уникальная природа этих мест привлекает туристов, это очевидно», ― отметил глава государства.

По его словам, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства: строить гостиницы, улучшать качество сервиса, в целом заниматься благоустройством.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля президент Владимир Путин, сославшись на доклад премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил, что внутренний туризм в России получил взрывной рост.

Ранее глава государства отметил, страна обладает огромным потенциалом для развития туризма. По его словам, туриндустрия России развивается и выходит на новый уровень, становится всё привлекательнее.

В столице Чукотки в конце октября прошлого года открыли главный корпус базы отдыха «Гора Михаила». Это новое место притяжения туристов расположено в нескольких километрах от Анадыря.