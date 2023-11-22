Москва, 22 ноября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании 22 ноября одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По сравнению с 2023 годом МРОТ вырастет на 18,5% — с 16 242 рублей до 19 242 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума в ходе заседания 16 ноября приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении МРОТ. Повышение позволит повысить реальные доходы населения. Так, зарплаты вырастут у 4,8 млн человек.

Законопроект о повышении МРОТ правительство внесло на рассмотрение в Госдуму 29 сентября. Авторы документа отметили, что после повышения минимальной зарплаты до 19 242 рублей её соотношение с медианной заработной платой достигнет 42%.

Замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова 25 октября сообщила, что МРОТ с января 2024 года будет выше прожиточного минимума на 14,2%. Она также подчеркнула, что в ряде регионов минимальный размер зарплаты увеличат на районные коэффициенты.