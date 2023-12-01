Донецк, 1 декабря, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Российские военнослужащие из 136-й бригады при помощи FPV-дрона уничтожили немецкий танк Leopard 2A4 Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил «РИА Новости» предоставивший видеокадры источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчёта FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard», — рассказал собеседник агентства.

После поражения Leopard при помощи FPV-дрона, корректировка которого велась с другого беспилотника, по боевой машине также попал противотанковый управляемый снаряд.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября в Министерстве обороны России подтвердили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе боя на купянском направлении уничтожили первый танк Leopard 1A5. В ведомстве отметили, что российским военным, поразившим боевую машину противника, вручили ордена Мужества и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».