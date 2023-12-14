Ереван, 14 декабря, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время вполне реально, заявил 14 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Никол Пашинян

«В случае, если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично», — заявил Пашинян, изложив затем суть этих принципов.

Он заявил, что для Еревана крайне важно открытие региональных транспортных коммуникаций по принципу сохранения суверенитета стран, по территории которых они проходят.

Кроме того, отметил Пашинян, необходимо публичное признание территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Ещё одно условие Еревана — делимитация границ на основе последних советских карт.

Глава правительства Армении заявил, что обмен пленными, который состоялся 13 декабря, вселяет в руководство республики оптимизм и надежду на то, что с Баку удастся в скором времени подписать мирный договор.

Выступая на встрече, он отметил, что Армения готова восстановить действовавшие железнодорожные коммуникации с Азербайджаном, а также построить новые. Пашинян выступил и за разблокировку автомобильных дорог. Он выразил готовность к открытию железной и автомобильной дорог с Турцией.

На границе Армении и Азербайджана 13 декабря состоялся обмен военнопленными: Ереван передал Баку двух военнослужащих в обмен на 32 военнопленных из Армении. Стороны обменялись военными, которые попали в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 19–20 сентября 2023 года.

Договорённости об обмене пленными две республики достигли 7 декабря. В этот же день Ереван и Баку опубликовали совместное заявление, подтверждающее планы подписать мирный договор.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 10 декабря на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор» заявил, что упразднение Нагорного Карабаха, которое произошло по итогам обострения конфликта в сентябре этого года, было неизбежным. При этом Пашинян ещё в октябре 2022 года признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.