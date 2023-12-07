Ереван, 8 декабря, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Власти Азербайджана и Армении обнародовали совместное заявление об освобождении военнослужащих и мерах по укреплению доверия между странами, тем самым подтвердили желание подписать мирный договор.

Primeminister.am Никол Пашинян и Ильхам Алиев

В тексте говорится, что в качестве жеста доброй воли Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения — двух азербайджанских военных.

Пресс-службы лидеров стран заверили, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашиняна разделяют мнение о том, что представилась «историческая возможность для достижения долгожданного мира».

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан не хочет войны с Арменией, в этом отношении должны быть гарантии, заявил 6 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.

Алиев также добавил, что Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.