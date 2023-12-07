Вашингтон, 7 декабря, 2023, 19:53 — ИА Регнум. На политических дебатах в США накануне президентских выборов тема Украины ушла на второй план, что должно беспокоить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 7 декабря написало издание Responsible Statecraft.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Вот, собственно, и всё. После $130 млрд американских налогоплательщиков с 2022 года экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден её поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у неё, похоже, нет», — говорится в статье.

Отмечается, что во время президентских дебатов республиканцев этому вопросу уделили всего несколько минут.

Автор статьи предполагает, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией: республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву.

Кроме того, подчёркивается, что исчезли старые аргументы о том, что на карту якобы поставлен свободный мир или что обязательства США перед украинцами являются вопросом морали. Подобное уже происходило с Ираком и Афганистаном во время президентских дебатов 2012 и 2016 годов.

Как сообщало ИА Регнум, президента США Джо Байдена сильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине. Он считает прекращение поддержки Киева абсолютным сумасшествием. Это против интересов США, заявил глава Белого дома.

Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил 5 декабря, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко в беседе с ИА Регнум высказала мнение, что украинские элиты деморализованы, потому что вероятность того, что Киев в этом году ещё получит финансовую помощь от США, очень мала и с каждым днём снижается.