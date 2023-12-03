Москва, 3 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Российские десантники уничтожили две украинские боевые машины пехоты (БМП) Вооружённых сил Украине (ВСУ) на запорожском направлении. Видео работы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» опубликовало Министерство обороны 3 декабря в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

БМП противника разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили в районе Вербового в Запорожской области и передали координаты на пункт управления.

На кадрах видно, как российский ПТРК «Корнет» навёл ракету по лазерному каналу, затем дал залп. Снаряд полетел в сторону цели и успешно её поразил. Подбитую машину охватило пламя, в небо поднялся черный столб дыма.

«Точными выстрелами артиллерии и ударом управляемой ракеты ПТРК «Корнет» боевые машины пехоты ВСУ уничтожены вместе с экипажами», — отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки, 2 декабря, в зоне проведения спецоперации в боях на запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 20 бойцов. В общей сложности на трёх направления, включая южнодонецком и херсонское, потери украинской армии составили до 170 военных. Удары по позициям противника российские силы нанесли в районе Матиясово, Новоселовки в Николаевской области и Тягинки в Херсонской области, в районе Вербового и Работино.

Также Вооружённые силы России поразили заглублённый командный пункт украинских войск под Днепропетровском. Огонь по объекту вела авиация и артиллерия. Также уничтожили склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого.