Мелитополь, 12 декабря, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Российские военные значительно продвинулись в Запорожской области, сообщил 12 декабря губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», — написал глава области.

Он уточнил, что войска значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

Кроме того, Балицкий отметил, что украинские военные не прекращают обстрелы населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, под обстрел ВСУ попали Пологи, Токмак, Васильевка. За сутки ВСУ совершили более 90 обстрелов гражданской инфраструктуры.

При этом, как уточнил Балицкий, украинская армия несёт значительные потери. Он добавил, что из-за больших потерь с позиций выводят части нацистской группировки «Марун». Её место заняли мобилизованные военные.

Как сообщало ИА Регнум, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в сентябре заявил о резком обострении ситуации в области. Речь шла о наступлении четырёх рот ВСУ и бронетехники в районе Работино.

В Минобороны 11 декабре сообщили, что на запорожском направлении потери ВСУ за сутки составили до 45 военных. Российские военные на этом направлении ликвидировали гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.