Вашингтон, 14 декабря, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Советники главы киевского режима Владимира Зеленского просили его не делиться секретными данными в ходе встречи в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

Такая позиция объяснилась сомнениями в способности американской стороны хранить информацию после скандала с утечкой в Сеть материалов Пентагона. По данным журналистов, указзаные рекомендации Зеленский получил ещё в сентябре перед визитом в США, который был посвящён обсуждению военных планов с Байденом.

При этом, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона в беседе с газетой заверил, что обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом продолжился, несмотря на ситуацию с утечкой.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля появилась информация о том, что секретные материалы Пентагона оказались в широком доступе в Сети. Среди этих файлов большую часть представляли слайды с закрытых брифингов. Ряд информации касался расположения украинских войск в зоне провидения спецоперации.

После этого Пентагон начал расследование. По делу об утечке в США задержали 21-летнего Джека Тейшейру, которого заподозрили в том, что он начал выкладывать в интернет секретные сведения ещё с февраля 2022 года.

Газета The New York Times написала, что из-за этой ситуации оказались раскрытыми намерения ВСУ по Артёмовску, в который украинская армия хотела перебросить свои элитные подразделения. Телеканал CNN сообщил, что после появления информации об утечке Киев предпринял ряд шагов по корректировке своих военных планов.