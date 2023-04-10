Киев, 10 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Украинские власти, ранее назвавшие фейком утечку в соцсети секретных документов США с описанием состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планов Пентагона, тем не менее предприняли некие действия по корректировке своих намерений. Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

ВСУ

В начале апреля в открытом доступе оказалось более 100 секретных документов Пентагона с планами США и НАТО по укреплению Вооружённых сил Украины. Материалы не содержат конкретных планов боевых действий, но в них есть информация о потребностях ВСУ на 1 марта, графики доставки вооружений и войск, численность сформированных подразделений и прочее. Некоторые разделы отредактированы.

По данным Reuters, причиной «слива» могло стать недовольство некоего сотрудника. Об этом говорит широта тем, затронутых в документах, которые касаются и конфликта на Украине, и напряженности в Китае, на Ближнем Востоке и в Африке, что, по мнению официальных лиц, указывает на передачу от лица американца, а не союзника. Случившееся называют крупнейшей утечкой секретов со времен Эдварда Сноудена, оглушительным провалом американских спецслужб и впечатляющим успехом российской разведки. Вместе с тем два американских чиновника заявили Reuters, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести в заблуждение и распространить ложную информацию, которая способна нанести ущерб США.

Утечка секретных документов Пентагона свидетельствует о том, что разведывательные службы Соединённых Штатов прослушивали чиновников из Южной Кореи, известила 9 апреля газета The New York Times. Высокопоставленный представитель американской разведки в беседе с NYT подчеркнул, что факт утечки секретных данных снизит доверие Украины и европейских стран к американским разведслужбам.

Тем временем New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США по Украине пишет, что власти в Киеве были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали для контрнаступления, и это привело к «стратегическим издержкам». Утечка данных о подготовке контрнаступления ВСУ, «случайно допущенная» Пентагоном, похожа на часть операции по созданию информационного шума в преддверии этого наступления, сказал ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией в зоне СВО и находящийся сейчас в Донбассе. Но в целом сам факт «случайного» попадания секретных данных в прессу в момент активизации боевых действий — и тогда, когда все ожидают давно анонсированного контрнаступления ВСУ — не может не настораживать, отметил источник.

В Кремле же на скандал отреагировали сдержанно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России и до этого не было сомнений «в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, власти Украины пересмотрели некоторые «военные планы» после утечки в соцсеть секретной информации о состоянии армии, американскому телеканалу CNN сообщил источник, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. При этом никакие подробности не раскрываются. Хотя совсем недавно в Киеве заявили, что попавшие в сеть секретные документы Соединённых Штатов и НАТО по контрнаступлению ВСУ — это не более чем фейк и фотомонтаж, за которыми стоит якобы «уловка российских разведслужб». Это фотошоп и «виртуальные псевдосливы, подчеркивал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.