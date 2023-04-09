Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали перебросить в Артёмовск (украинское название — Бахмут) элитные подразделения. Такая информация содержится в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть в результате утечки. Об этом сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

В документах, датированных концом февраля и началом марта, сообщается о нехватке боеприпасов, с которой ВСУ столкнулись в боях за Артёмовск, и множество раненых солдат. По этой причине командование предлагало перебросить в город элитные подразделения.

Указано, что по состоянию на 25 февраля российские подразделения практически окружили украинских военных в Артёмовске. Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал положение ВСУ «катастрофическим» и предложил развернуть в городе элитные подразделения на две недели для оттеснения российских солдат и защиты путей снабжения.

К февралю у ВСУ осталась всего одна дорога снабжения в Бахмуте, которую командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал «последней дыхательной трубкой» для украинской армии и просил перебросить в Бахмут специальное подразделение главного управления разведки Минобороны «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Газета подчёркнула, что элитные подразделения ВСУ, которые планировалось сохранить для контрнаступления, всё-таки перебросили в Артёмовск, это позволило вывести раненых украинских солдат и пополнить состав подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов, содержащих данные о поставках военной помощи, численности войск и батальонов ВСУ. В раскрытых данных не приводится информация, когда и где Украина планирует начать наступление.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фотошопом указанные секретные документы. Он утверждает, что речь идет якобы об «уловке» со стороны российских разведывательных служб.

Новая партия американских секретных документов по Ближнему Востоку, Китаю и Украине появилась в Сети 8 апреля. Всего в в открытый доступ попало свыше 100 документов, на части из которых имеется маркировка о том, что их содержание не должны узнать представители каких-либо других стран. Среди документов — карта с расстановкой сил вокруг Артёмовска ДНР, а в других содержатся секретные данные о Китае и Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и о борьбе с терроризмом.

Издание The War Zone написало, что утечка разведданных США может дать российской разведке важную и опасную для ВСУ информацию, в частности, о расположении украинских воинских подразделений.