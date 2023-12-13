Вашингтон, 14 декабря, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Американский сенатор-демократ Майкл Беннет заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета США на 2024 год, чтобы выиграть время на период провидения межпартийных дискуссий в Конгрессе о безопасности южной границы, сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Журналисты отмечают, что от этого вопроса зависит выделение нового пакета помощи Украине. В публикации уточняется, что Беннет опасается того, что Конгресс может уйти на рождественские каникулы, не завершив обсуждение темы о ситуации на границе.

При этом Республиканская партия отказывается одобрять дополнительные пакеты помощи для Киева, пока власти США не ужесточат меры по обеспечению безопасности на своих южных рубежах. Беннет также рассчитывает затянуть процесс рассмотрения других инициатив, если это потребуется.

Вместе с тем сенатор пообещал не блокировать вопросы утверждения кандидатов на государственные посты. Он также написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) о том, что США не должны позволять себе бросать Украину в такой ответственный момент.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер проинформировала, что американской администрации предоставили около $1 млрд, которые предназначались для финансирования Украины. Вместе с тем, по её словам, 96% указанных средств уже освоил Пентагон, а другие 4% Киев получит чуть позже в декабре.

До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $200 млн. Эти средства должны поступить Киеву по линии Пентагона.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что в указанный пакет входят боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы 155 мм и 105 мм, снаряды для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС), патроны для стрелкового оружия, барьерные стены HESCO, комплекс средств поражения, а также вспомогательное оборудование и сервисные услуги.