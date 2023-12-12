Вашингтон, 12 декабря, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 миллионов одобрил президент США Джозеф Байден. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Уточняется, что американский лидер подтвердил выделение ещё $200 млн на военную помощь Киеву во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. При этом Байден заявил, что военная помощь Украине поступит по линии министерства обороны.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что Конгрессу следует согласовать выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Байденом.

Украинский глава также выступил с речью в Конгрессе США. Член Сената Эрик Шмитт отметил, что это выступление не привнесло какой-либо новой информации. Шмитт указал, что для него и его коллег есть более важные темы, чем то, о чём говорил Зеленский.