Вашингтон, 13 декабря, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Содержание нового пакета помощи Украине общей стоимостью $200 млн раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Заявление главы Госдепартамента опубликовано 12 декабря на сайте американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем [HIMARS], артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм)», — уточнил госсекретарь.

Кроме того, в пакет военной помощи включены высокоскоростные снаряды для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС), боеприпасы для стрелкового оружия, барьерные стены HESCO, комплекс средств поражения, а также вспомогательное оборудование, сервисные услуги.

При этом в сообщении Блинкена отмечается, что в случае если Конгресс США не примет дополнительных мер по предоставлению помощи Украине, то новый пакет военной помощи в сфере безопасности окажется и последним пакетом, который Вашингтон сможет предоставить Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал президент США Джозеф Байден, администрация США в ускоренном темпе приближается к пределу, за которым у неё не останется возможности оказывать помощь Украине, если Конгресс не одобрит дополнительных бюджетных ассигнований для Киева.

Американский лидер одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $200 млн и отметил, что финансирование поступит по линии министерства обороны.